Gobierno desconoce paradero de más de mil excombatientes de Farc

La población de excombatientes de las Farc que se encuentran en la ruta de reintegración a la vida civil llega a 12.940 personas según el último conteo realizado por la Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN, en diciembre de 2019.

El director de esa agencia, Andrés Stapper, en diálogo con EL COLOMBIANO, afirmó que, de ese total, se mantiene contacto con 11.647 exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc, lo que quiere decir que no se tiene información del paradero de 1.266.

“A esto le sumamos que en la actualidad tenemos 19 personas que mediante pronunciamiento dado por la Jurisdicción Especial para la Paz han perdido todos los beneficios económicos y jurídicos del proceso” dijo Stapper, quien añadió que el objetivo está direccionado a fortalecer el proceso de quienes le apostaron a la paz “y el pasado 24 de diciembre sacamos la ruta de reincorporación, que es una ruta que nos permitirá poder llegar a los excombatientes con esos complementos definidos por el acuerdo para avanzar cada vez más y con una población más robusta”.

Aunque no se tiene información sobre su paradero, el director de la ARN advirtió que eso no quiere decir que esas 1.266 personas estén en la ilegalidad. “El único que es competente para resolver si estas personas vuelven o no a la ilegalidad son los órganos de investigación competente y la JEP. En este momento aquellas personas que decidan hacer su proceso de reincorporación o su ruta de transito a la legalidad de manera paralela a nuestra entidad es una opción válida”, explicó.

Reintegración en cifras

El departamento de Meta con 1.408 excombatientes es la región de Colombia donde más se concentran exmiembros de las Farc según la ARN. Antioquia ocupa el segundo lugar con 1.341 personas en esta condición.

Stapper confirmó que tan solo 353 de esos 1.341 continúan en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, otros 342 se encuentran adelantando sus vinculación a la vida civil en la ciudad de Medellín, mientras que los demás residen en los diferentes municipios del departamento.

“Antioquia es un departamento muy importante para la política de Paz con Legalidad. Allí contamos con cuatro antiguos Espacios Territoriales Capacitación y Reincorporación y cinco zonas colectivas importantes que reúnen a los excombatientes comprometidos con el proceso y actuando dentro de la legalidad. Es por ellos que nuestros esfuerzos buscan alianzas tan fuertes como las que hemos tenido con los gobernantes de este territorio”, indicó el director general de la ARN.

La semana pasada la ARN se reunió con el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en busca de afianzar las alianzas que se tienen entre las instituciones locales y regionales. “Para la Agencia es fundamental contar con el apoyo de los mandatarios en los municipios, conocer y entender las dinámicas locales y fortalecer entonces alianzas pertinentes a las necesidades en zona. Tenemos un equipo humano presto para hacerlo, y cada vez más sectores comprometidos con el proceso”, añadió Stapper.

En Antioquia ya se tienen aprobados 77 proyectos productivos, por un valor de 5.139 millones de pesos, que vinculan a 468 exintegrantes de las Farc. Además, según la ARN, 1.333 excombatientes están afiliados al sistema de salud y 1.169 a pensión. “En cuanto a temas de alfabetización y formación, 721 excombatientes reportaron un máximo nivel educativo, de las cuales 312 personas corresponden al nivel de básica primaria, 228 a básica secundaria y 181 a media vocacional”, aseguraron desde la entidad oficial.