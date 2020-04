Gobierno abre las puertas a nuevos diálogos de paz

Aunque desde varios años atrás se ha intentado que estructuras como la Oficina tengan alguna opción para hacer su tránsito a la legalidad, el Decreto 601 no los contempló. Fernando Quijano, director de Corpades, dijo que “eso da lugar a que se mantenga la impunidad de todo lo que la Oficina ha hecho durante décadas, las guerras en las que ha participado, el asesinato de importantes líderes y de periodistas como Jaime Garzón o Guillermo Cano, entre muchos otros hechos”. Quijano advirtió que no entiende por qué la Oficina no es importante para el Gobierno cuando sí lo es para la Justicia colombiana y la norteamericana.