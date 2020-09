“Yo tuve que dejar todo botado y salir sin nada en las manos, solo con mis hijos; pero ahora la restitución me ha brindado nuevas cosas, como mi tierra y proyectos productivos de café y plátano, que son de ciclo largo y de ciclo corto. De cada uno ya tengo sembradas una hectárea y estaré lista para empezar a comercializar”, afirmó Yudy Torcoroma Soto . Yudy manifestó que, con la buena noticia de la comercialización, un gran impulso para su trabajo, ya no tendrán la angustia de buscar comprador sino que se podrá dedicar al cuidado de la tierra, como siempre lo soñó. En la fotografía se ve a Yudy en su plantación de café, donde también siembra esperanza por la continuidad de la paz.

El esfuerzo de las manos de más de 100 familias campesinas en el Sur de Córdoba por primera vez en tres décadas no fue utilizado para plantar hoja de coca, sino para arrancar las matas que los habían condenado a la confrontación armada y a la violencia. El trabajo colectivo se concretó a finales del año pasado en 2.840 hectáreas erradicadas bajo la promesa de sustitución de esos cultivos por otros legales. Lo inédito es que decidieron ejecutar este proceso de forma autónoma, aunque sí con la esperanza de encontrar nuevas fuentes de financiación. De hecho, su modelo de erradicación, proyectado por sus propios pobladores, ha sido analizado con el fin de proyectarse en otros departamentos. “Aquí nadie quería la coca, la sembrábamos porque era nuestro único sustento”, explica Arnobi Zapata, uno de los líderes de la comunidad, que promovió la sustitución voluntaria, pese a la presencia de las llamadas Autodefensas Gaitanistas y de su “persuasión” para no atender los llamados del Gobierno a abandonar la coca. “Las familias empezaron a recibir algunos recursos, porque era una apuesta decidida por la paz y la reconciliación. Para nosotros, dejar la coca era arrancar el conflicto de raíz”, cuenta Arnobi. Sin embargo, su modelo de iniciativa campesina no logró el acompañamiento total del Gobierno para buscar nuevos proyectos productivos, a pesar de que su idea de organización quiere ser ‘exportada’ a otras regiones.