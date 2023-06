El consulado norteamericano abre de nuevo sus puertas a los estudiantes de América Latina y el mundo que deseen cursar un pregrado o un postgrado en ese país, pero antes, deberán de contar con uno de los tipos de visa estudiantil que tiene Estados Unidos y que suele estar sujeto al programa de formación.

También será de suma importancia, ha dicho la entidad encargada de los tramites para extranjeros, que el estudiante primero verifique si cuenta con algunos de estos requisitos antes de realizar la solicitud de su visa: deberá demostrar que dispone de los recursos suficientes para pagar el programa académico de su interés, y su intención de volver a su país, apenas finalice sus estudios.

Tipos de visa y cómo tramitarlos

Existen dos tipos de visa estudiantil en Estados Unidos: la F-1, para quienes cursarán pregrados y postgrados y la M-1, para estudios vocacionales. Por lo tanto, el primer paso, es establecer en cuál de las dos se acomodan los estudios a realizar, para después solicitar a la institución educativa en Estados Unidos, un formulario I-20, el que deberá ser diligenciado, y que hará parte de la documentación requerida para solicitar la vida. Además diligenciar el formulario DS-160, un documento que le permitirá establecer en qué fase se encuentra su solicitud académica.

A través del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés), podrá consultar el estado de su solicitud, la que deberá de pasar del estado “inicial” al “activo”.

El tramite, según explicó la Embajada estadounidense en su página web, es que la visa estudiantil a partir del 17 de junio de 2023 tendrá un valor de $185 dólares, y que el tramite en el SEVIS, estará entre los $30 y los $350 dólares, y que también dependerá del programa de estudio. Así mismo, durante el proceso de solicitud, el pasaporte deberá de seguir vigente, contar con una foto actual que cumpla con el tamaño y otras características exigidas.

También puede leer: Ojo: ¿Planea viajar a EE. UU.? Estos serán los nuevos precios de la Visa

Después de haya terminado de tramitar la documentación antes descrita, usted ya se encuentra listo para programar una cita con la Embajada de Estados Unidos. Aunque, no pierda de vista que en estos momentos las citas cada vez más son limitadas, y el tramite podría llegar a demorarse más de lo esperado. Por eso, se recomienda que la solicitud se haga mínimo con dos meses de anticipación, y apenas tenga el formulario I-20.

Aunque, apenas el proceso sea aprobado, la visa será procesada en un mínimo de dos semanas, y que el estudiante no podrá perder de vista, para que este coincida con las fechas de su vuelo, y la del inicio de sus clases. Por lo que se recomienda, que hasta no tener la visa en mano, no comprar ningún pasaje de avión.

Y por último, la Embajada le pide a sus solicitantes no acudir a ningún tramitador, sino que haga uso de las herramientas con las que cuenta la entidad, y acercarse a los respectivos puntos de información presenciales y online.