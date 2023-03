Alias Johanna, pareja del “Negro Ober”, fue enviada a la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada (...) se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”, dijo el cabecilla.

Tras sus declaraciones, que se hicieron virales, las autoridades ordenaron su traslado a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, Caldas, adonde llegó el pasado martes quejándose por el trato que estaba recibiendo, pues durante el traslado fue esposado de manos y pies.