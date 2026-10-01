Indignación por pareja que abandonó a dos perros en el aeropuerto El Dorado: piden revocarles la visa y judicializarlos

Total indignación ha generado un caso de abandono de mascotas ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El hecho se presentó este martes 29 de septiembre, cuando una pareja que llegaba de Miami, Estados Unidos, habría ingresado con dos perros al aeropuerto de la capital colombiana.

Sin embargo, fueron retenidos por el personal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que durante el control de ingreso encontró irregularidades en la información relacionada con la vacunación de las mascotas.

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En ese momento, les indicaron que no podían continuar su trayecto hacia la ciudad de Cali si no tenían la documentación al día de ambos perros, por lo que la pareja habría tomado la decisión de continuar su viaje sin el pomerania y el pitbull de cinco y seis meses.

“Estas personas dijeron: ‘Nosotros seguimos para Cali, ustedes mirarán qué hacen’. Dejaron los animales, embarcaron para Cali y siguieron”, afirmó a La FM Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

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Tras lo ocurrido, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá llegaron al aeropuerto para hacerse cargo de las mascotas y trasladarlas a un centro especializado, donde les realizaron algunas valoraciones médicas y comprobaron que se encontraban en buen estado de salud.

El caso fue conocido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), cuyos funcionarios anunciaron que tomarán las acciones correspondientes ante las autoridades para que la pareja responda ante la justicia y evitar que los animales sean devueltos.