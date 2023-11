“Primero que todo el ELN no hace secuestros. Hay varias acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos. Son prisioneros los integrantes de las Fuerzas Armadas enemigas y personas que han cometido delitos contra el ELN o las comunidades, a quienes se les priva de la libertad aplicando justicia, como se diría, es parte de la condena” , comenzó explicando.

Tras esto, el jefe del grupo guerrillero explicó que aún no hay nada definido en las conversaciones, que en los diálogos ambas partes han podido proponer cambios. Pero a su vez, García afirmó que todo es cuestión de esperar a que el gobierno los escuche y tenga la disposición de negociar.

Y agrego que, “no hacemos secuestros en los términos que se supone, sino que hacemos retenciones con propósitos tributarios, otras privaciones de la libertad son los prisioneros. En estos casos no existe la disyuntiva, o si dejamos los secuestros o sigue la mesa (de negociación), pues no hacemos secuestros, tampoco rehenes, menos desaparecidos”.

“Aún no existen acuerdos sobre cambios de la realidad del país, no hay nada, solo estamos conversando formas y métodos para que la sociedad proponga cambios, y faltaría saber si el gobierno estaría en condiciones de hacer realidad esas propuestas de cambios, si hay una negativa para los cambios podríamos decir que no hay posibilidades de una solución política”, sostuvo García.

Posteriormente, le preguntaron qué sucedería si se suspenden los diálogos con el ELN, así como ha pasado con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, por lo que Petro afirmó en algún momento que los inicios de diálogos con ellos fueron “prematuros”