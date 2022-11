Daniel Quintero, el alcalde de Medellín que basa su relato político en el antiuribismo, votó por el expresidente Álvaro Uribe. Y no una, sino dos veces. ¡Y seguidas! Esta semana le desempolvaron en redes una entrevista en la que el polémico mandatario local dice, explícitamente, que apoyó las dos candidaturas presidenciales del ahora líder del Centro Democrático (2002 y 2006). “Cuando nos engañó la guerrilla, entonces dijimos que hay que darle duro y voté dos veces por Uribe pa’ que le diera duro a la guerrilla para que pudiera negociar”, se le escucha decir en un video que el concejal Daniel Duque recuperó de archivos audiovisuales. Esto muestra, según se dice en mentideros políticos, que el pasado no perdona y que –a final– el ejercicio electoral les sirve a muchos para acomodarse bajo el palo que más dé sombra.

Le piden a Colombia 5 millones de dólares por información hackeada

Colombia, como otros Estados democráticos, está siendo víctima de duros hackeos. La Fiscalía y el Ministerio de Defensa fueron los objetivos más recientes de este tipo de hechos. Pero, algo que aún no se había hecho público, los cibersecuestradores de información confidencial del país ya pidieron oficialmente una recompensa por devolver los datos que se robaron. De Buena Fuente supo que al Invima le llegó una comunicación encriptada en la que le piden 5 millones de dólares por liberar los archivos de los que se apropiaron en dos duros ataques a las bases de datos de la entidad y que tiene, entre otras cosas, información personal de funcionarios y de altos directivos empresariales que han hecho trámites allí. Esa cifra no la va desembolsar el Gobierno de Gustavo Petro, pero sí sirvió de excusa para revisar todo el escudo digital del país. No obstante, aún no es del todo claro hasta dónde pudieron penetrar los hackers. Se temen nuevas filtraciones.