La salud del presidente Gustavo Petro ha estado en boca de todos, y más a raíz de sus constantes ausencias que brillan en su agenda. Eso sin contar los desplantes que les ha hecho a empresarios, líderes y comunidad en general en más de una ocasión. S in embargo, rara vez hay una respuesta clara desde Palacio, lo que genera especulación sobre las razones de sus faltas que en redes sociales atribuyen a gripas, caídas, cáncer y hasta problemas de drogadicción.

“Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral” , se lee en la entradilla de su artículo publicado en el portal Cambio.

Si bien en la carta, la periodista Duzán resalta que fue fiel creyente del mandatario a inicios de su gobierno y hasta celebró con ahínco su triunfo en las presidenciales, hoy por hoy se suma al ambiente de decepción que crece en el país.

“A usted se le ve cansado y embolatado con el poder, como si después de haberlo buscado tanto, no supiera qué hacer con él. Nunca me imaginé es que usted fuera a aislarse y a ausentarse cada vez más del poder, en lugar de utilizar estas facultades presidenciales. Es como si a usted, señor presidente, le pesara su destino. No sé si lo sabe, pero sus continuas ausencias dejan al país en suspenso”, se lee en la misiva.

Petro le respondió muy temprano en la mañana en su cuenta X: “La única adicción que tengo es el café en las mañanas”.

La última de sus desapariciones ocurrió dos semanas antes de las elecciones, y durante más de seis días, nadie daba razón de él ni siquiera en la Casa de Nariño. Solo sus ministros salieron a dar explicaciones confusas que no concordaban entre sí. Para sorpresa de todos, Petro justificó su ausencia con una foto en la que exhibió un raspón en su rodilla producto, según él, de una caída en Cartagena.