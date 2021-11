“Mi interés personal en la política está desaparecido”: Uribe en convención del Centro Democrático

Sin embargo, no estuvo la senadora María Fernanda Cabal, la cual se ha mostrado molesta por los recientes resultado de la encuesta del partido que la dejaron por fuera de la precandidatura presidencial frente a su rival más fuerte que era Zuluaga.

“El momento de mi vida, a esta edad con el pelo irreversiblemente blanco pero con un amor por Colombia, que no se marchita ante las dificultades, quiero decirles que hoy el interés personal de la política en mi propio ser está desaparecido, pero esta aumenta mi interés en la democracia colombiana”, sostuvo el exsenador y expresidente en su corta intervención desde su finca en Rionegro, Antioquia, ante la convención.

Habló el candidato oficial del Centro Democrático

Por su parte, el candidato Zuluaga agradeció el apoyo del partido, para esta, su segunda postulación, como candidato presidencial, luego de que en el 2014 fuera el aspirante oficial del CD.

“Hace 7 años, en una convención como esta, les proponía a los colombianos ‘Una Colombia Distinta’, con políticas enfocadas en la educación, el empleo, las oportunidades y la paz sin impunidad. En la reducción de la pobreza y la desigualdad a través del crecimiento económico, profundizando el legado de lo que hicimos en el gobierno del presidente Uribe”, destacó.

Frente al gobierno Duque señaló sus avances, aunque hizo algunos comentarios sobre aspectos que no compartió, “no estoy diciendo que este sea un gobierno perfecto; al final nadie es perfecto. Yo habría hecho algunas cosas de manera distinta. Pero debemos reconocer que se hizo un esfuerzo extraordinario para no caer tan profundamente como muchos temimos y como ha ocurrido con muchos países de la región”.

Frente a su aspiración presidencial, indicó: “Regreso con más experiencia, más humildad, más cicatrices, más fuerza y más determinación. No soy el candidato que más sabe, pero sí el que más ha aprendido. En estos años alejado de la función pública, me he dedicado a generar empleos y a recorrer el país”.

Publicidad

Indicó además que “tenemos un enorme reto por delante: volver a conectar y ganarnos la confianza de los colombianos. Por eso he lanzado la gira ‘Soy todo oídos’, porque los colombianos merecen ser escuchados. A ustedes, mis compañeros de partido, les pido que me acompañen para que salgamos a escuchar a nuestros compatriotas”.

Por último, la convención autorizó a Zuluaga para participar en coaliciones que se definan por consultas interpartidistas, abriendo la puerta a que siga en la candidatura representando al Centro Democrático o sumándose a otros movimientos.