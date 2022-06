Bancada de oposición ahora está buscando a un nuevo líder

Rodolfo Hernández

Excandidato presidencial

En un pronunciamiento en redes, de no más de 15 segundos, Rodolfo Hernández aseguró que primero va a esperar a que el Consejo Nacional Electoral le notifique que tiene derecho a la curul en el Senado de la oposición para ahí sí tomar la decisión de posesionarse o no. “Sería como poner a tapar a Messi”, afirmó sobre el tema. Si el derrotado excandidato no la asume, se aplica la figura de la silla vacía.