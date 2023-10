“Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas”, afirma mientras explica que en medio del juicio le tocaba aparentar estar de acuerdo con su esposo porque no quería verse involucrada en más noticias. Además de que otro de sus hijos, Jorge Colmenares, empezó a notar los cambios que empezó a tener su padre tras la muerte de su hermano.

“Una mamá como que no ve a la mujer para sus hijos. Y yo siempre les veía los defectos: ‘esa no me gusta porque tiene las orejas grandes’, ‘esa no me gusta porque no tiene cola’. Y como yo les decía a ellos siempre, yo oraba por la esposa o la novia que Luis Andrés iba a tener. Todavía estaba joven, apenas estaba comenzando su vida y ese era el motivo por el que yo le alejaba siempre a las novias”, dijo.