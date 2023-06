“Nos acabamos todos y nos vamos presos”: los explosivos audios de Benedetti contra Petro

La forma en que se gestó la campaña presidencial del primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia en 200 años de historia republicana quedó salpicada por un escándalo de proporciones que ni el mismo Gustavo Petro, el hombre que logró ese hito político, tenía previsto que le estallara. Y no porque no supiera sobre los secretos que poco a poco se han venido filtrando, y que van desde chuzadas ilegales hasta una posible financiación irregular que, según palabras de uno de sus hasta hace poco escuderos, podría llevar “presos” a todos los que hoy hacen parte del círculo íntimo de la Casa de Nariño.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, pues es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo; exploto porque ayer ustedes me maltrataron como a una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, se le escucha al político barranquillero en otra de las grabaciones en las que increpa con furia a Sarabia.

Él mismo le dijo a la revista Cambio, en una entrevista publicada 12 horas antes de la filtración de los audios, que estaba buscando una especie de superministerio que le permitiera repetir el papel que cumplió en la campaña –levantando financiación, organizando cuadros políticos y, entre otras actividades proselitistas, convocando a manifestaciones públicas–, y que Petro le había dado el visto bueno.

Pero, al mismo tiempo, confirmó que su pelea con Sarabia –que incluyó el destape de interceptaciones ilegales a dos exempleadas de ella y la posible pérdida de dinero en efectivo– le pasó factura y que Petro se puso más del lado de su ahora exjefa de gabinete.

“No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, se le oye en otro apartado a Benedetti en los audios que destapó Semana.

Incluso, advirtió: “Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”.

Esa mención que hace el exembajador tiene que ver con una cita que al parecer coordinó en Palacio con Petro y Sarabia, pero ambos lo hicieron esperar más de tres horas. Aún no es clara la fecha en que se habría dado, pero él mismo asegura que salió llorando por el mal trato recibido.