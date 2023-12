Un desafortunado hecho causó consternación en el barrio El Jazmín, de la localidad de Kennedy, en el sur Bogotá. La vida de un menor de cinco años se extinguió cuando fue víctima de una alcantarilla destapada, en la cual cayó cuando se movilizaba por esa zona de la ciudad e intentaba rescatar un juguete.

Según las primeras informaciones oficiales, todo sucedió porque al parecer se estaban adelantando unas obras en el acueducto del barrio, por lo que tuvieron que quitar la tapa de una alcantarilla. Sin embargo, la tapa nunca volvió a su lugar y el peligroso hueco terminó cobrando la vida del menor.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, varios de los vecinos afirmaron que el niño resbaló dentro de la alcantarilla accidentalmente por intentar recuperar un juguete que simplemente se le había perdido en ese lugar. Al caer, el menor fue arrasado por la fuerte corriente de agua.

“Íbamos pasando y el niño vio una máscara y me dijo ‘mire abuelita’, y yo le dije, no, no la alce. Yo me agaché a amarrarle el zapato a la niña cuando me gritó: el niño se cayó en ese hueco”, indicó Liliana Heredia, abuela del menor, al noticiero.