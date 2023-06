“Yo sentía un eco en el teléfono”: exniñera de Sarabia tras conocer que era chuzada

“Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie. Yo conocí al presidente en la campaña y le di alma, vida y sombrero”, señaló Marelbys Meza en la revista Semana cuando se enteró de las chuzadas en su contra.

“Ladrona y mentirosa” fueron los calificativos que habría recibido Meza por parte de los agentes de la Sijín y la jefatura de protección presidencial durante el interrogatorio.