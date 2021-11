Tribunal Superior de Cali niega la eutanasia a Víctor Escobar

"Centro Médico Imbanaco informa que V íctor no es un paciente degenerativo y por lo tanto no accede a la solicitud de la eutanasia", escribió.

Ahora, tras el fallo del Tribunal Superior de Cali, Escobar y su familia deberán iniciar de nuevo los trámites para acceder a la muerte asistida.

"Víctor Escobar me ordenó lo siguiente: 'esperemos, lo que se inició se debe terminar desde lo jurídico, no importa cuánto nos demoremos, estoy cansado, me están dejando morir sin eutanasia, siga luchando por mí, no me abandone'", indicó el abogado tras la nulidad del fallo.