En medio de la lucha contra el cáncer, su esposo pidió por ayuda para que los familiares de Paula pudieran visitarla en California.

“Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, decía el colombiano.

En la madrugada del 20 de enero, Gloria Camargo y Eder Durán, los padres de la colombiana, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Lograron viajar luego de que el gobierno americano les concediera la visa humanitaria con la mediación del gobierno colombiano.

“La vi como cuando nació, indefensa, vulnerable. Fue fuerte, apenas me escuchó, dijo ‘mamá’. No la abracé porque ella está acostada y no sé cómo manejarlo, pero si la tomé de las manos y ella me apretó muy muy fuerte (...) Yo le pedí a Dios que cambiaba mi vida por la de ella”, había sido el relato de la mamá de Paula cuando se reencontraron.

Justo 24 horas antes de su fallecimiento, Durán recibió una serenata del cantante Fonseca, el artista le interpretó la canción ‘Te prometo’, letras que su esposo le dedicaba cada vez que salían a cenar y en el matrimonio.