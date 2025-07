Fue vandalizado el mural en honor a Miguel Uribe en Bogotá: “No respetan nada”

Lea aquí: Sexto capturado por ataque sicarial contra Miguel Uribe no aceptó cargos y fue enviado a prisión

El pintor bogotano, quien ha sido un referente en el arte urbano de la ciudad, lamentó profundamente el vandalismo y destacó que su motivación para crear la obra fue personal. “Tengo una niña de 5 años y eso me sacudió muchísimo. No puedo creer que en este país se repita y se repita el ciclo de violencia. Eso me conmovió profundamente”, declaró en una entrevista con CityTV. Para Cáceres, el mural era mucho más que un homenaje político; era un grito contra la violencia que atraviesa al país y un llamado a la unidad.

El ataque al mural no pasó desapercibido. Decenas de comentarios de rechazo y apoyo al artista se inundaron en las redes sociales, reflejando el malestar que provoca la constante violencia en el país, no solo en las calles, sino también en el ámbito cultural y artístico. “Que falta de respeto con el trabajo del gran artista Cacerolo...”, “¿Qué pena que no respetan nada?”, expresaron los seguidores del artista, quienes lamentaron la destrucción de la obra.

“Qué pesar que aún no se valore el arte, tan bello y necesario que es. Tu obra es hermosa, tu mensaje de unión se entendió perfecto”, comentó otra de las seguidoras del artista en Instagram, expresando lo que muchos piensan: que el arte debe ser un espacio de reflexión, no de confrontación.