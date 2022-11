“En ese momento él me dice a mí que me va a llevar a casa, que tranquila. Yo le respondí no déjeme aquí que yo me quiero bajar, pero pues él me dijo que no me va a dejar bajar. Voltea hacia otra cuadra se estaciona ahí, yo tenía mi bolso hacia adelante a lo que decido voltear a ver si la puerta tenía seguro y me di cuenta que no lo tenía, así que abrí, intenté irme, pero él agarra mi bolso. Cuando el agarra mi bolso con tanta fuerza logra romperlo, y yo ahí en mi bolso tenía mis pertenencias, así que yo le decía por favor déjeme ir, pero él insistía que no”, cuenta la joven afectada.

Luego el agresor cogió su mano para masturbarse sin su consentimiento y luego la tocó de forma inapropiada en sus partes íntimas aunque ella le siguió diciendo que no lo hiciera.