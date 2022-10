Óscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático, paralizó la discusión del acuerdo internacional de Escazú para denunciar que en las gradas del Congreso había un ritual de brujería. La mujer acusada es una docente de Ciencias Naturales de una institución educativa de Suba (en Bogotá) y aseguró que su ritual correspondía a una tradición indígena.

“Nosotros tenemos un precedente y es estar acompañados de todos los elementos que están en nuestra madre tierra: el aire, la tierra, el agua y el fuego. La manera de representar el fuego, que es el que nos da la fuerza, es con esta velita”, dijo en entrevista a Blu Radio la profesora Liliana Novoa.

Lea más: ¿Brujería en el Congreso? Representante armó polémica por muñeco del Frailejón Ernesto Pérez

Durante la plenaria de la Cámara la Policía tuvo que intervenir para verificar que la denuncia de Villamizar fuera cierta. El representante paralizó la sesión y afirmó que en el tercer piso del recinto habían “velas y estaban quemando muñecos”. La autoridad descartó que se tratara de brujería.

Publicidad

La docente Novoa aseguró que fue invitada a la discusión de Escazú por la Red Conejera, colectivo al que pertenece. Añadió que el señalado “ritual” es una tradición de los indígenas Muiscas.

“No soy muisca, acompaño a la comunidad de ellos, he aprendido estas tradiciones y queremos enseñarlas a las personas que nos acompañan. Cuando me abordaron estaba tejiendo una mandala en plástico”, dijo.

Entérese: Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, un tratado para la protección de defensores ambientales

Publicidad

En medio de la discusión de Escazú –tratado internacional que pretende brindar garantías para ejercer la defensa de los derechos ambientales–, el presidente de la Cámara, David Racero, defendió a la mujer que realizaba la práctica tradicional indígena.

“No sabía que se podía hacer brujería con nuestro querido Frailejón Ernesto Pérez. Y para colmo se retiran de la sesión. Invito a Centro Democrático y a Cambio Radical a dar debates con altura; puede costar un poco pero se puede hacer una buena oposición”, dijo Racero.

El acuedo de Escazú, en su último debate, terminó siendo aprobado con 120 votos a favor y 1 en contra, el país se sumará a los 13 Estados de la región que han ratificado el acuerdo ambiental. Del debate se retiró el Centro Democrático –partido de Villamizar– y Cambio Radical. El tratado continuará su trámite en la conciliación de los textos de Senado y Cámara.

Publicidad

“Ojalá la gente se abra al conocimiento de todos los hermanos que hacen parte de esta Colombia, de todas las comunidades indígenas que forman parte de este país. Ojalá aprendiéramos a conocerlos, respetarlos y entender que hay otras culturas”, puntualizó Novoa.