Hermides ha dedicado la mayor parte de su vida a la docencia y antes fue rector de un colegio en El Pozón. En la actualidad disfruta de su pensión.

Su esposa, Cira Vásquez, pide que no le hagan daño a su compañero sentimental. “No tengo ningún indicio de dónde pueda estar o quién lo pueda tener. Él es un hombre muy bueno, no se metía con nadie, al contrario, era muy jocoso, hablaba con todo el mundo. Aquí en el conjunto lo quieren mucho. Traía yuca y plátanos”, dijo la esposa de Hermides a Noticias Caracol.

“Una semana en la que no he podido conciliar el sueño, duermo solo 3 horas por estar pendiente de que va a venir, que me va a llamar. Pidiéndole a Dios que me ilumine para ver quién lo tiene”, detalló la mujer.

Con información de Colprensa*