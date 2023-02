“ El beneficio que proponemos no es desde el inicio de la pena, sino cuando ya se ha pagado más del 60%. La legislación vigente hoy en día contiene el beneficio, cuando se ha pagado el 60 %, de libertad condicional . Nosotros lo que proponemos es endurecerlo por prisión domiciliaria, ya existe la libertad, ahora lo que queremos es que sea domiciliaria, y no libertad”, dijo.

“ Es absolutamente repugnante que a una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo un Netflix o viendo series. Tiene que haber alguna sanción, si no cuál es el mensaje que se le está enviando a este país”, señaló el fiscal.

Horas antes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, calificó de “repugnante” la propuesta de libertad a condenados por delitos de lesa humanidad y advirtió que no respaldará la idea al considerarla ilegítima.

Osuna también señaló que se encuentra abierto al debate, pero que espera que este no sea sobre “conjeturas”, sino sobre las ideas que están planteadas en la reforma.

Pero además, hizo énfasis en que “ los compromisos internacionales de Colombia quedan perfectamente cubiertos, porque ahí no hay ningún compromiso de que la prisión no sea resocializadora, sino solo inhabilitante”.

Para Barbosa, lo que propone Osuna no es viable, dado que la “Corte Constitucional, yo creo que rápidamente rechazaría cualquier tipo de norma en ese estilo. Hay Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Procuraduría. No me imagino en el Congreso votando una disposición de ese calado, siempre ha habido ese tipo de propuestas en la historia constitucional de Colombia, lo que llamamos micos”.