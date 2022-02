“Colombia no se va a arrodillar”: Mindefensa rechaza el paro armado del Eln en todo el país

Luego de que el pasado domingo comenzara a circular un panfleto del Eln en el que decretaban paro armado, en todo el territorio nacional, desde las 6 a.m. del miércoles 23 de febrero y las 6 a.m. del sábado 26 de febrero, el ministro de Defensa, Diego Molano, hizo un llamado a confiar en la fuerza pública y no permitir que la misiva afecte la cotidianidad de los colombianos.

“Que tenga claro Colombia que nuestra fuerza pública está desplegada entera, con todas sus capacidades, para garantizar la movilidad, el transporte de los colombianos. Y que Colombia no se va ni a arrodillar, ni a amedrentar, ni a doblegar frente a unos panfletos”, aseveró el jefe de la cartera de Defensa.

“Colombia tiene que confiar en su fuerza pública. y los colombianos tenemos que avanzar en seguir la reactivación económica y no permitir que unos panfletos que buscan generar temor y amedrantamiento cambien la dinámica económica y comercial que requiere nuestra sociedad”, insistió Molano, aludiendo a la misiva del Eln que insta a los habitantes de Colombia a permanecer en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos “por razones de seguridad”.

En el panfleto, esta guerrilla afirmó que el paro era “contra Duque y su mal gobierno”. Igualmente, dijeron que la población solo podría desplazarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias. “Las autoridades no podrán responder por las afectaciones que les puedan suceder a los vehículos que desacaten la orden del paro”, enfatizó el Eln.