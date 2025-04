MinDefensa dice que no tienen información de la muerte de alias Iván Mordisco

En la tarde de este sábado circuló una información sobre la supuesta muerte del líder supremo de disidencias de Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de Iván Mordisco, quien actualmente figura como uno de los hombres más buscados del país.

Los rumores surgieron sobre la 1:00 p.m., cuando aseguraron que este comandante habría sido abatido mientras estaba con cinco guerrilleros en medio de combates ocurridos en el sur del país, concretamente en límites de entre los departamentos de Putumayo y Caquetá (La Tagua), que se registraron durante la noche/madrugada del viernes 18 y sábado 19 de abril de 2025.

No obstante, EL COLOMBIANO conoció que dicha muerte no es confirmada y que las autoridades continúan con las operaciones ofensivas contra esta guerrilla. Más tarde, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez Suárez, mencionó que, en efecto, no hay información alguna que compruebe el deceso de este hombre que sigue al mando del Frente 1 de las ex-FARC, compuesto por más de 400 miembros.

“Inteligencia militar y policial no tiene conocimiento de la muerte de alias Mordisco, principal cabecilla de las disidencias de las FARC que delinque en el sur oriente del país. Mantenemos las operaciones ofensivas con toda la determinación para proteger la vida, la paz y el progreso digno”, se lee en una publicación de X del ministro.