Una billonaria deuda prendió las alarmas en el sector salud. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) señaló que el gobierno no ha pagado $2.6 billones acumulados en los últimos dos años por Presupuestos Máximos. Es decir, en ese periodo, no han recibido el pago por las atenciones en salud que no están incluidas en el Plan Básico de Salud.

El problema, señaló Paula Acosta, presidenta de Acemi, es que esto traería graves consecuencias en el sentido de que debilita a las entidades y a todo el sector en general, poniendo en riesgo la salud de miles de usuarios.

De acuerdo con los cálculos que se hicieron desde Acemi, la deuda para el 2021 fue de $1.4 billones, mientras que la deuda de 2022 se fijó en $1.2 billones. En ese sentido, el acumulado asciende a $2.6 billones, sin tener en cuenta otras deudas que quedaron de 2020 por Presupuestos Máximos, que suman un total de $356 mil millones.