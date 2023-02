Sin embargo, para el mandatario no es una amenaza en el sentido de que ofreció “financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea, eso no es un chantaje ”.

La pelea se intensificó cuando Petro pasó por alto la opinión de la alcaldesa y decidió contactar directamente al contratista para preguntarle por una modificación en el contrato para enterrar algunos tramos del proyecto. Sin embargo, la respuesta del consorcio chino fue totalmente negativa porque consideró que no es jurídicamente viable cambiar el objeto del contrato.

Pero, según el mandatario, ya recibió una invitación del gobierno Chino para “establecer el futuro de nuestras relaciones estatales y sociales”, además, Petro aseguró que en este proyecto “la sociedad colombiana de ingenieros asesorará en todo momento al ministerio de transporte”.

Lo cierto es que la pelea se mantiene mientras que el Metro todavía está en ‘veremos’ y el mismo presidente Petro asegura que no se ha iniciado la construcción porque todavía faltan estudios.

“Hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado, no es cierto que se estén realizando obras directamente del metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes, traslado de redes, patio taller, pero aún no empieza la construcción”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.