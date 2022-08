“En esa oportunidad acordaron que Santiago Castaño Morales formularía el pliego de condiciones direccionado para llevar a cabo la licitación pública, lo que efectivamente realizó a partir de un modelo que consiguió con un amigo llamado Camilo López; de modo que, en coordinación con «el jurídico de nombre Martín» se realizó el pliego de condiciones con unos requisitos específicos ajustados al consorcio Icotop, que fue el único que se postuló en el proceso de selección. Este consorcio estaba conformado por las empresas Top Ingeniería S.A.S., de propiedad de Santiago Castaño Morales, e Icodin S.A.S, con la que aquél acordó el pago de una comisión del 4 % por prestar el nombre para suplir las exigencias de experiencia”, se lee en el expediente judicial en poder de EL COLOMBIANO.

El enlace para que toda la trama funcionara fue Juan Carlos Martínez, hoy prófugo de la justicia y quien era el encargado de pedirle a Santiago Castaño la parte que se le debía pagar al senador Mario Castaño y quien, además, verificaba que se desembolsaran las comisiones acordadas con las firmas que prestaban su nombre. Una de ellas, presuntamente, Icodin.

En un interrogatorio de Santiago Castaño con la Fiscalía, realizado en la mañana del 4 de abril de 2022, el procesado confiesa que conoce a Camilo López desde la universidad y que, cuando recibió la instrucción de meterse al proyecto de Balboa, lo buscó para suplir la experiencia que no tenía: “La primera llamada que le hago a Camilo (es para) que me prestara la empresa por el 2%, él me dice que si no es al 5% no la presta”.

A Fausto Alonso Bedoya, la otra persona que figura en papeles públicos como representante de la empresa antioqueña, también lo menciona en el interrogatorio, aunque es necesario precisar que no en el mismo sentido del que habla de Camilo López; esto quiere decir que –al menos en ese interrogatorio– sí admite saber quién es, pero no lo salpica de movimientos ilegales.

Pero ahí no paran los cimientos de las pesquisas. Resulta que en la documentación judicial existe otro contrato en el que, según el organigrama de la Corte, Icodin podría haber tenido participación.

Se firmó a través del consorcio San Miguel y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) por casi 17.000 millones de pesos en mayo de 2021 para ejecutar unas obras de adecuación en Manizales. La red de Castaño logró que se le desembolsaran unos 3.000 millones del anticipo y hasta logró que se lo cedieran, tras varias argucias contractuales, a Santiago Morales Castaño. Lo hicieron con la ayuda de John Alexander Sánchez, alias Pato, también capturado y muy cercano a Mario Castaño.