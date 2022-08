¿Cómo fue el aporte suyo como compareciente?

“Nos comprometimos en aportar verdad en lo que sabíamos, porque habíamos participado directamente o porque en nuestras funciones militares nos enteramos, y obviamente era alguna verdad que necesitaban las víctimas. Hay que resaltar que los militares tienen una gran disposición de aportar a todo este proceso en el ámbito extrajudicial y también en el ámbito judicial ante la JEP. Gracias a esto se han desarrollado reconocimientos de carácter público con las víctimas, lo que da inicio a todo un proceso de sanación de las partes”.

¿Usted hizo parte del Ejército en qué época?

“Yo fui oficial del Ejército. Entré a la Escuela Militar de Cadetes en 1985 y estuve hasta el 2007 en el grado de mayor. Soy responsable de hechos que victimizaron personas y por eso hago parte de la jurisdicción; también aporté en la Comisión de la Verdad. Estuve 14 años y medio privado de la libertad por hechos que ocurrieron durante la guerra y que se me endilgaron a mí, de los cuales he respondido fidedignamente en los que conozco y en los que realmente tuve participación, porque hay que aclarar algo y es que hay hechos que no cometieron algunos miembros de la Fuerza Pública”.

¿En qué lugares de Colombia estuvo?

“Yo estuve en Bogotá en la Escuela de Caballería, después estuve en los Santanderes, particularmente en Norte de Santander, en Catatumbo, estuve en Urabá... Mi carrera ha estado en unidades especiales, de operaciones a lo largo y ancho del territorio, pero que no permiten permanecer sino exclusivamente por el momento de la operación”.