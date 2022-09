Según el director del Dapre, mediante estas nóminas paralelas se duplican las mismas funciones con contratistas que están por recomendaciones políticas o no están trabajando.

Para esta recaudación, el gobierno ha venido explicando las maneras en las que se va a alcanzar ese monto de dinero, y Lizcano mencionó que en cuanto a los contratos de prestación de servicios por apoyo a la gestión, el Estado solo podrá contratar a una sola persona con el fin de eliminar todas las nóminas paralelas. La idea es asegurar un ahorro del 30% en todos los contratos de prestación de servicios a nivel nacional.

Adicional a esto, el director del Dapre habló sobre los contratos existentes en la planta del Estado y aseguró que la directiva no se va a meter con esos puestos porque “no hay despidos, es una reducción de quienes se les acabe el contrato pero no hay terminación de contratos ni despidos porque acá no estamos tocando la plata”. También mencionó que las vacantes disponibles se van a llenar con los contratos de prestación de servicios para formalizar esos empleos.