Mauricio Gaona debuta ante la ONU y fija posición sobre Irán: “Sin reglas no hay seguridad”

El embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, realizó hoy su primera intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, escenario en el que fijó la posición del país frente a uno de los debates más sensibles de la agenda internacional: el futuro del régimen de no proliferación nuclear y los mecanismos de verificación sobre Irán.
Gaona, designado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, presentó recientemente sus credenciales ante el órgano, del cual Colombia forma parte como miembro no permanente hasta 2027.
Al agradecer la bienvenida de los demás miembros del Consejo, el diplomático colombiano señaló que el país quería “llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre la ineluctabilidad del tema” que tenían ante sí.
En el centro de su intervención estuvo el denominado mecanismo snapback, un instrumento previsto en las resoluciones de la ONU que permite reactivar sanciones internacionales en caso de incumplimientos relacionados con el programa nuclear iraní.
“El mecanismo snap es un mecanismo operativo”, afirmó Gaona. Y agregó que, “si el mecanismo snap llega a su objetivo de resolver el conflicto entre las partes, no requiere el acuerdo que lo estableció, mucho menos una sanción del Consejo de Seguridad”.