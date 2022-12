Sus delegados se reunieron en los últimos meses con “Iván Márquez” e “Iván Mordisco”, los líderes de las dos principales facciones disidentes, quienes mediante comunicados públicos se han comprometido a respaldar la idea de “paz total”. Como gestos de buena voluntad, el Gobierno les ha pedido que dejen de matarse entre ellos, que reduzcan los homicidios y no perjudiquen a los civiles.

El asesinato de nueve militares en apenas tres días en el Cauca no solo le abrió una herida a la sociedad colombiana, sino un profundo cuestionamiento hacia algunos de los actores armados invitados al proyecto de “paz total” del Gobierno Nacional.

Para los demás, incluyendo las disidencias, “la posición es que la acción militar no cesa mientras no haya una voluntad real de negociación”.

Más tarde, en una ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército, agregó que “la paz no puede ser ingenua, el diálogo no es para matar jóvenes (...). Nosotros no estamos dando permiso para traquetear”.

Anoche, al cierre de esta edición, estaba programada una visita de Petro a Buenos Aires, Cauca; y para hoy, otro viaje a Buenaventura, para sentar las bases del diálogo con las bandas locales.