Martha Lucía Zamora –la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado– será escuchada por la Fiscalía General de la Nación. El testimonio de la exfuncionaria cobra relevancia en un eventual proceso que se abra por las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el nuevo proceso licitatorio de los pasaportes.

“Zamora ha realizado algunas declaraciones y esperamos escucharla para avanzar en las actividades y dar los resultados en el menor tiempo posible”, dijo una fuente de la Fiscalía a la W Radio.

Es que justo antes de salir del cargo –luego de que el presidente Petro le solicitara la renuncia tras verla involucrada en un enfrentamiento con el canciller Álvaro Leyva– la mujer reveló tener conocimiento de unas reuniones que se realizaron en Francia entre algunos funcionarios con el fin de “acomodar” el proceso licitatorio de los pasaportes.

“Son reuniones que se llevaron a cabo o se están llevando a cabo en París, en un hotel. Me dieron el nombre del hotel, el nombre de las personas, pero no voy a ser irresponsable de quedarme con eso, es mi deber funcional, soy servidora pública. Yo tengo una información que me dieron, que no he corroborado, y la pondré en conocimiento del Fiscal General y del director de la Unidad Anticorrupción para que se proceda a verificar, porque son hechos supremamente graves, corren ríos de millones de pesos debajo de todo esto”, había denunciado Zamora en la citada emisora.

Desde la Fiscalía añadieron que los hechos denunciados serán objetos de verificación y análisis por parte de peritos expertos en temas contractuales.

La salida de Zamora se produjo luego de que se filtró a la prensa unos audios que dan cuenta de un posible maltrato laboral por parte del canciller Leyva hacia la ya exfuncionaria.

La discusión se desató porque ambos tenían visiones distintas sobre un proceso legal que se avecina contra el Estado colombiano por parte de la empresa Thomas Greg & Sons (anterior fabricadora de los pasaportes).