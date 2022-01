“Me siento asaltada en mi buena fe”: jefe de gabinete de Duque sobre escándalo de millonarios contratos

La jefa del gabinete afirmó que fue asaltada en su buena fe y señaló que “no hay previsión legal para tener una cantidad de contratos, lo que sí es el tema ético de la persona”.

El director del Departamento Administrativo aseguró que “en este momento no conozco cómo se ejecutaron esos contratos”. Por ahora, se habla de investigaciones internas para determinar cómo se asignaron los millonarios contratos a Vaquiro, esposa de Mayorquín.

Muñoz añadió que, dado el monto del contrato, se verificaron todas las condiciones de seguridad, más no en términos contractuales. Asimismo aseguró que Vaquiro no reveló su relación con el asesor del despacho de la Presidencia y negó tener inhabilidades.

El funcionario también dijo que, evidentemente, hubo una omisión al momento de revisar el perfil de Vaquiro, pues, según indica, no se hizo el seguimiento ni la observación adecuada dado el vínculo matrimonial que sostenía con Mayorquín. “La buena fe se presume, la mala fe se comprueba”, apuntó.

Correa ya se había pronunciado este martes con respecto a lo sucedido a través del comunicado “Cero tolerancia para quien utilice su cargo para favorecerse”.

En el cual señaló: “Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna autoridad para contrato alguno”.