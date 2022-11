¿Por qué no respalda la participación de José Félix Lafaurie en los diálogos de paz con el ELN?

“Me parece que lo están usando para validar un proceso que, le auguro, mal término. Con el ELN, que está en la escala de maldad de primero, es prácticamente imposible llegar a un buen éxito”.

¿Ve viable hablar con el ELN o cree que los diálogos podrían fracasar?

“Creo en su inminente fracaso. A lo largo de décadas distintos gobiernos han dado todo para lograr que el ELN se desmovilice y es una guerrilla mucho más compleja de lo que la gente piensa”.

¿Seguirá siendo líder de la oposición a pesar de la cercanía que su familia está teniendo con el Gobierno de Gustavo Petro?

“Es que no es mi familia. Es José Félix como líder gremial que tiene un mandato y, si su gremio apoya que no invadan, que no roben, que no expropien, sino que compren tierra, eso es válido porque obliga a un Gobierno socialista a respetar la institucionalidad.

Segundo, si su gremio apoya que él esté como observador en unos diálogos, es su rol gremial, pero nadie más en la familia lo respalda”.