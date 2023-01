Hellen Pachecho está internada desde el pasado 26 de enero en un hospital de Miami (Estados Unidos). La mujer sufrió un accidente de gravedad y su familia pide al gobierno americano una visa humanitaria para ir a visitarla.

“Ella tuvo un accidente en motocicleta y llegó al hospital con sus dos piernas rotas, tiene dos costillas rotas y lo más grave es que tiene un edema cerebral: los médicos dicen que no hay nada qué hacer, pero la última palabra la tiene Dios. El hospital me envió una carta en la que solicitan mi presencia de manera urgente”, señaló entre lágrimas Paola Andrea Durán Rico, madre de la joven.

La madre de Pacheco pide a la Cancillería de Colombia y a Estados Unidos por un trámite que les permita viajar hasta el hospital de Pompano para acompañar a su hija.

“Ya radiqué la solicitud ante la Embajada, pero no hemos tenido ninguna respuesta. No sé qué puerta tocar o qué camino coger. El que crea que pueda ayudarme, se lo agradeceré. Suplico por la vida de mi hija, estoy desesperada. No sé qué más hacer”, suplicó la madre.