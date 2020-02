“Mancillaron mi buen nombre”: Luis Miguel Morelli

Tras haber sido declarado insubsistente por medio de un decreto emitido por el Gobierno Nacional el pasado 17 de febrero, el ahora ex director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, se pronunció frente a las especulaciones que de la decisión gubernamental se han hecho y resaltó algunos de los logros que tuvo estando al frente de la entidad.

El decreto del gobierno se dio luego de conocerse algunas denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con sobrecostos en contratos, investigación que quedará a cargo de la Contraloría General.

En el texto Morelli expresa que “las hipótesis y causas que se han ventilado ponen en evidencia eventuales motivaciones no escritas y, por sobretodo, no probadas, que me obligan a asumir mi defensa judicial, pero que en el entretanto mancillaron mi buen nombre y dignidad”.

Además, señala que conoció “por medio del Ministerio de Minas y Energía, y posteriormente por la publicación en medios, de un escrito firmado por quien dice llamarse ‘Aura Clemencia Mejía Arroyo’, es una colección de injurias, calumnias y falsedades en mi compra, así como un ataque infame y despiadado contra una destacada profesional que apoya la gestión de la Agencia”.

Morelli asegura que el nombre señalado en la cita no existe en la Registraduría Nacional del Estado Civil y que no hay información que permita confrontar los hechos con la versión escrita.

Por otra parte, se refirió a lo que fue su gestión como director de la ANH en los 18 meses en que estuvo al frente de la entidad. En un listado señala, entre otras cosas, que su gestión representa más de 2.700 millones de dólares para la industria petrolera del país. Dice también que tras cinco años sin suscribir contratos, 2019 cerró con 31 contratos de exploración y producción.

Cabe recordar que, de manera temporal, la viceministra de Minas, Carolina Mary Rojas Hayes, asumirá la dirección de la ANH mientras se delega un nuevo funcionario para ese cargo.