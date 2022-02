“Piedad Córdoba fue una traficante del dolor de los secuestrados”, general (r) Mendieta

El candidato también dijo que Córdoba, mientras él estaba secuestrado, le decía a su familia que a él era el último que iban a liberar, si es que salía porque también había un riesgo de que lo mataran.

“Cuando fui rescatado y regresé a la libertad, mi familia me contó que Piedad Córdoba les había dicho que sería el último en salir si era que salía. Me estaba condenando a muerte y en cada reunión aumentaba el sufrimiento de mi familia al asesinar la esperanza de salir vivo algún día. Piedad Córdoba fue una traficante del dolor, del sufrimiento de los secuestrados y de sus familias”, expresó Mendieta.

El candidato del Centro Democrático aseguró que Córdoba le debe explicaciones a Colombia sobre su supuesta interferencia en los secuestros que le traerían beneficios políticos personales.

En unas recientes declaraciones, la candidata a la Presidencia de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, aseguró que para las víctimas es muy importante que se hagan las respectivas aclaraciones, la reparación y justicia en esos casos.

“Los comandantes sabían que iba a haber una posible liberación y comienzan a alimentarnos de otra manera, ahí está lo que decía el asesor de Piedad Córdoba sobre los consejos que les había dado a las Farc de que manejaran la parte de imagen. Esto muestra una manipulación de dolor que es criminal, tipifica un delito, se vuelve cómplice del secuestro”, destacó Betancourt a los medios de comunicación.

Respecto a si Córdoba llega a ser cuestionada por la justicia, la candidata Betancourt afirmó que la excongresista debería renunciar a su aspiración al Congreso desde el Pacto Histórico debido a que no sería a una persona que representa a los colombianos.

“Aquí hay un cuadro, hay testimonios, material probatorio, testigos, esto ya no es presunto, en cualquier otro país del mundo esto inmediatamente implicaría un arresto y no vemos que la justicia opere, esto para nosotros es muy doloroso. No sé que más acción puedo tomar adicional a la que es estar pidiendo justicia, si el clamor de las víctimas no tiene un efecto legal no veo que más podamos decir”, afirmó la candidata presidencial.