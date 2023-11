Luis Manuel Díaz está en libertad y decidió sacar un espacio para relatar cómo fueron las 288 horas que permaneció secuestrado por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El padre del jugador Luis Díaz aseguró que le gustaría quedarse en su tierra natal.

“Se me hizo muy difícil, fueron 12 días sin dormir. A pesar de que el trato fue bueno, no me sentía cómodo, extrañaba a mi esposa, mi familia y mis hijos, también a la gente del pueblo y los amigos”, relató el “Mane” Díaz a los medios de comunicación.

El regreso a la libertad ocurrió sobre las 11:00 de la mañana de este 9 de noviembre, cuando un helicóptero humanitario aterrizó en el aeropuerto de Valledupar (Cesar) con él.