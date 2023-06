“Nunca sentí que Benedetti me hubiera hecho el ‘cajón’”: MinInterior sobre la arremetida del exembajador en su contra

El revolcón que causó Armando Benedetti al interior del gobierno Petro ha puesto a más de uno de los integrantes del gabinete a entregar explicaciones a la opinión pública, sobre todo a quienes fueron mencionados en los audios dados a conocer por Semana, como es el caso del hoy ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, a quien señala como una figura que “no trabajó lo suficiente” para quedarse con el puesto que ostenta y que no iba a ser de utilidad para Sarabia en ese cargo, como -según Benedetti- él si lo hubiera podido llegar a ser.

En entrevista con Blu Radio, el ministro Velasco dijo que las palabras de Benedetti “afectan de alguna manera el ambiente político no solo del gobierno, sino del todo el país. Son declaraciones que son confusas, contradictorias”.

También señaló que conoce al exembajador desde hace varios años y que quizá el motivo de sus declaraciones fue un mal momento y se habría dejado llevar por el dolor “porque no se le dio la importancia política que él dice, merece, y por eso estas salieron producto de la tristeza y el trago”.

Por eso, Velasco pidió que no fuera “destruido como persona”, ya que habría reconocido “su equivocación”.

“Debe tener muchas cosas en su cabeza, mucho dolor, qué sé yo, lo que él mismo reconoce, algo de tragos. Honestamente, me quedo con otras cosas que conocí de Armando y no con esas palabras que, de verdad, no me mortifican. Lo entiendo, es una situación difícil que debe estar viviendo”, comentó.

Por otro lado, frente a los dineros a los que se refirió el exfuncionario en medio de sus acalorados audios, dijo que quienes estuvieron al frente de la administración de los dineros se encuentran con toda la disposición para apoyar las respectivas investigaciones, pues no tienen nada qué ocultar.

Además, aseguró, que durante las “50 reuniones de campaña en las que estuve”, y en ningún momento vi que ingresaran dineros de dudosa procedencia ingresaran a la campaña.

Benedetti se refirió a Velasco

Frente a la situación de él como ministro del Interior, contestó que no sintió algún ataque que viniera de parte de Benedetti o que le hubiera tratado de hacer “cajón”, y que a fin de cuentas fue el presidente Gustavo Petro quien lo eligió para encabezar el Ministerio luego de la salida de Alfonso Prada.

“Yo recibí un ofrecimiento generoso del presidente. Asumí con seriedad la tarea, tengo que sacar adelante unas responsabilidades que el señor presidente me dio. Nunca sentí ese ‘cajón’, es probable que Benedetti considere, y muchos lo podrán pensar, que tiene las calidades para el momento político ideal y ayudar a coordinar la política en el país; quien me nombra no pensaba lo mismo, de manera que estoy yo ahí”, sentenció.

Así mismo, explicó Velasco, que su relación con Laura Sarabia fue siempre amable, pese a que por el tono de los audios de Benedetti podría llegarse a pensar que la relación quizá no fue la más cordial.

“Trabajamos desde que yo estaba en la consejería, haciendo los diálogos vinculantes, el Gobierno Escucha, organizando giras con el señor presidente. Luego, cuando estuve en el alistamiento frente a la emergencia del volcán Nevado del Ruiz, lo único que encontré en ella fue apoyo”, dijo para el medio.

Finalmente, reconoció que Armando Benedetti sí desempeñó un papel de suma importancia para la campaña electoral del hoy presidente de la República.