“Delitos de lesa humanidad deben quedar sin beneficios”: fiscal Barbosa

Durante su intervención, el jefe del ente investigador habló sobre cuatro puntos específicos en los que no se debería ceder y se refirió a disposiciones que definitivamente no deberían despenalizar porque “no se pueden abrir huecos en el sistema jurídico colombiano”.

El incesto fue la tercera disposición en la que la Fiscalía tiene reparos y se destacó que las normas penales no solo responden a lo punitivo sino a un criterio que acompaña a los mecanismos sociales dentro de los cuales el bien jurídico protegido es la familia. Además, recordó algunos casos en los que se ha presentado incesto en concurso con acceso carnal violento. A este punto le siguieron las críticas sobre la elección ilícita de candidatos.

El segundo punto estuvo relacionado con la eliminación de la injuria y la calumnia del Código Penal bajo la excusa de que frena la libertad de expresión. En ese sentido, el fiscal criticó la propuesta en la medida en que hasta el presidente Petro ha interpuesto recursos por estos hechos, además explicó que “ nos tocaría decirle a Petro que no vuelva a trinar ni a contestar a los medios de comunicación ”.

Si bien el fiscal está de acuerdo con esa disposición porque es un desarrollo del acuerdo de La Habana, el reparo recae sobre el artículo octavo del proyecto que modifica el artículo 63 porque “ no podemos tolerar que nos digan que se van a beneficiar narcotraficantes (...) Los artículos que aparecen ahí, uno tiene que ver con narcotráfico y otro con insumos que se requieren. Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo la ejecución de pena de narcotraficantes ”.

Pero el debate se centró en gran parte en los beneficios que podrían recibir las personas que cometan delitos de lesa humanidad.

Frente a eso, el fiscal sentó su posición y rechazó tajantemente la propuesta.

“Mi posición es que eso no puede estar incluido, esos delitos deben quedar totalmente sin beneficios. Al sometimiento a la justicia, le dije al ministro y al presidente, mi voto es a favor pero con recomendaciones y comentarios. Yo no hago trampa y no voy a hacer”, aseguró Barbosa.

Dicha propuesta es tan polémica que hasta el mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, apoyó al fiscal. “Hay unos delitos a los que se le niega todo tipo de beneficios, que son los delitos sexuales y contra menores de edad, pero en el proyecto no hicimos mención específica a delitos de lesa humanidad y es una preocupación que comparto”, señaló Osuna, quien además votó por suprimir los beneficios a ese tipo de delitos con el fin de que queden en el mismo rango de los delitos sexuales y contra menores.

Al término del debate, el fiscal Barbosa reconoció que el proyecto le pareció bien escrito, aunque existan puntos que preocupan. Aceptó que no está tan mal. Además, espera que los debate sigan para que no lleguen a la Corte Constitucional “engendros” sin debatir.