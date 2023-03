Los relatos de cuatro mujeres que llegaron a las filas del Ejército

“Yo no vine por experimentar, vine por vocación”

“Mi perspectiva desde que era niña fue ingresar al Ejército, también soñaba con ser abogada. Cuando supe que no podía ser soldado entonces me enfoqué en estudiar una carrera universitaria, pero luego me di cuenta de que iban a abrir una convocatoria militar. Aproveché e hice todo el proceso que me pedían para quedar dentro de las 1.295 mujeres que después de 25 años prestarían servicio militar voluntario. Yo veía a los soldados en televisión, en las noticias y me emocionaba mucho, por eso cuando supe que había quedado seleccionada me puse muy feliz. Ahora estoy cursando dos carreras, la de mis sueños: ser soldado profesional y la universitaria, porque pedí permiso para terminar mi último semestre de Derecho. Mi principal motivo para cambiar toda mi vida a mis 23 años fue mi familia y mis ganas de salir adelante. Aunque ellos son lo que más extraño, sé que uno en la vida tiene que hacer esfuerzos y más cuando quiere sacar adelante a los papás. Por eso estoy aquí, quiero que ellos estén más orgullosos de lo que ya están. Yo no vine por experimentar, vine por vocación, esto ya lo tenía planeado. Aquí todas y todos recibimos un trato de igualdad. Me siento orgullosa, porque ahora hago parte de uno de los batallones de mujeres más grandes a nivel nacional, somos cuatro pelotones de mujeres prestando servicio militar”.

“Aquí la mujer tiene voz de mando”

“Yo estoy en el Ejército porque es algo que se lleva en la sangre así uno no quiera. Siempre quise ser psicóloga pero mi papá es militar pensionado y cuando era niña me emocionaba mucho cuando lo veía con el camuflado. Ahí descubrí que me gustaba la vida militar. Esto lo estoy tomando como una prueba y también como el primer paso hacia mi proyecto de vida. Ahora que tengo 23 años y soy psicóloga profesional, recuerdo que cuando salí a los 15 del colegio no podía ingresar a la escuela militar pero siempre me vi como soldado. Cuando me informaron que ya estaba adentro, que era una de las mujeres que iba a quedar en este primer pelotón, se me fusionaron todos los sentimientos: nervios, emoción y susto. Ahí fue cuando vi que tenía que enfrentar muchos retos porque ahora la vida es muy distinta y hay que adaptarse. Pero estoy muy feliz, porque esto es como un sueño cumplido. Lo que más me emociona es que aquí la mujer tiene voz de mando. A todas nos han tratado como soldados y nos dan a entender que como mujeres podemos desempeñar todas las tareas de un hombre. Lo que más extraño es a mi familia. Estar aquí es aceptar la lejanía”.