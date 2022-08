La demora en hacer estos nombramientos no fue fortuita y pareció estratégica, pues era evidente la polémica que desatarían.

Petro, fue enfático durante su campaña cuando sostuvo que en su mandato no se firmarían nuevos contratos de exploración petrolera y esa postura, por ejemplo, le ha pegado a Ecopetrol, cuya acción llegó a caer casi 37% entre abril y finales de julio.

Por lo anterior, son varios los expertos que han enfatizado en que la transición energética debe impulsarse, pero de una manera responsable, pues si no se repone el crudo que se consume y se exporta el país perdería dos cosas: la soberanía energética y el ingreso de millones de dólares a las arcas públicas.

Qué dicen los analistas

Gregorio Gandini, analista de mercados financieros, apuntó que Vélez “tiene un corte medioambientalista y pareciera una señal muy clara de que la mencionada transición energética va en serio y que no solo se pondría en cintura al petróleo, sino a la minería”.

En línea con todo esto, desde su punto de vista, “lo que realmente termina generando zozobra es no saber qué tanta experiencia tiene en el funcionamiento del sector. El mercado está un poco sensible por estos días y puede que esta noticia no sea bien recibida”.

En eso coincidió Andrés Moreno, analistas y asesor certificado por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), quien consideró que “independientemente de que Vélez sea ambientalista, la cuestión está en qué tanto sabe sobre la evolución de los hidrocarburos y si tiene la fuerza para manejar toda la política minera del país”.

Así las cosas, será necesario esperar hasta el lunes para observar cómo se comportará la acción de Ecopetrol, que depende de las expectativas sobre la política petrolera. Igualmente, con la apertura del mercado se sabrá si hay una variación brusca en el precio del dólar, que el viernes terminó en un valor promedio de $4.337, pero este año alcanzó su valor histórico ($4.627) y es altamente sensible a las coyunturas locales y extranjeras.

Bandera comunista en Trabajo

La cabeza de la cartera de Trabajo de Petro estará en manos de Gloria Inés Ramírez, reconocida sindicalista y excongresista que ha demostrado afinidad política con gobiernos de izquierda como los de Chávez y Maduro en Venezuela, y el de Evo Morales en Bolivia. Petro la catalogó como “una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores”.

El nombramiento de esta licenciada en Física y Matemáticas, que ha sido miembro del Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, podría generar conflictos en las labores que adelanta el Ministerio de Trabajo, pues su férreo activismo sindicalista como el que hizo siendo presidenta del Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y en el comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) podría entenderse de entrada como una bandera que tendrá esa cartera con ella al mando.

Cabe resaltar que quien ejerce de jefe del Ministerio de Trabajo juega un papel activo y participativo en la negociación que se hace cada año para definir el aumento del salario mínimo. La ministra Ramírez tendrá que cumplir un rol de orientadora frente a la agenda de esa negociación entre sindicatos y el sector empresarial, y en teoría no debería tomar postura por ninguno de los actores, aunque por años ha sido más cercana al primero.

Esta designación además abre la puerta a un eventual riesgo para el funcionamiento en Colombia de las plataformas de delivery y de ride sharing como Rappi, Uber, Indriver, Didi, Beat, entre otras, debido a que entre sus planes estaría su reglamentación buscando que se garantice el pago de prestaciones sociales para quienes se emplean por medio de estas aplicaciones.

Otro asunto que también llama la atención es la radical postura política de Ramírez, pues ha asegurado que Colombia debería ir en la senda de gobiernos progresistas de la región. “Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Hugo Chávez, Evo Morales, de Rafael Correa”, dijo en un evento público.

Faltará esperar a que Petro anuncie en las próxima horas a los seis ministros que le hacen falta, entre los que podrían estar incluidas cuotas de los partidos tradicionales.