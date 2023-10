Sin embargo, Uribe no tenía del todo la razón, porque por ahora no lo han llamado a juicio. Lo que hizo el Tribunal fue decirle a la Fiscalía que el caso no podía precluir, no se podía cerrar, porque no se había investigado lo suficiente para resolver todas las dudas. Razón por la cual los magistrados le ordenaron al búnker seguir con las pesquisas hasta llegar a una conclusión, ya sea para acusar al expresidente y llevarlo a juicio, o ya sea para pedir de nuevo la preclusión, pero con mayores fundamentos.

El caso contra Uribe se remonta a 2014, cuando el senador Iván Cepeda lideró un debate de control político contra su entonces colega en el Congreso por presuntos nexos paramilitares. En ese momento, el expresidente se levantó de la sesión y aseveró que iría a la Corte Suprema a entregar pruebas de que Cepeda había presionado a exparamilitares para hablar en su contra. Pero el alto tribunal le dio un giro al caso y en lugar de investigar a Cepeda, le abrió un proceso a Uribe.

La determinación de no permitir precluir el caso Uribe se produce cinco meses después de que la juez 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, hubiera fallado en el mismo sentido. Ella fue más allá y dijo que existían elementos probatorios que, “con probabilidad de verdad”, demostrarían las presuntas conductas delictivas de Uribe en calidad de “determinador”.