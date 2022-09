Allí, la intervención de Rosita Solís, una lideresa del Pacífico colombiano. “ Yo soy maestra jubilada, ¡Jubilada! Y por eso estoy aquí, he trabajado toda mi vida , inclusive estoy asustada, no sé por qué me invitaron, porque para mucha gente yo soy el demonio”, dijo Solís al iniciar su discurso.

También dijo que lo que las comunidades afro necesitaban era que los artículos que ya estaban se cumplieran. “Por eso, sobrina, -afirmó mirando a Francia Márquez-, no me identifiqué con usted y nunca lo haré cuando usted dijo que pertenecíamos al grupo de los nadie. Respeto los argumentos de nuestra vicepresidenta, pero yo no pertenezco a ese grupo porque yo soy reina, hija de reyes”, expresó la lideresa.

“Yo no pertenezco al pueblo negro, no sé quién se inventó eso y no ando buscando puesto, porque toda mi vida he trabajado y estoy jubilada”, decía ella mientras Francia Márquez y Alfonso Prada permanecían sentados con el rostro serio.