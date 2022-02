“La vacuna protegió a mucha gente. Los resultados del último pico indican una efectividad importante en el programa de vacunación. Ojalá pudiera haberse hecho antes para impactar el pico del último año, pero había limitaciones por la disponibilidad de la vacuna”, concluyó De la Hoz Restrepo.

Aunque hubo un fuerte aumento en los contagios por covid-19, este pico no registró los mismos niveles de mortalidad de sus antecesores –nunca se superó el umbral de los 300 fallecidos diarios–. Esto quedó en evidencia, por ejemplo, en Medellín, donde no se reportaron decesos por covid en un día completo, según el informe del martes.

Por su parte, Jorge Enrique Gómez, doctor en Ciencias Biomédicas del Instituto de Medicina de Francia, dijo que Colombia sufrió por no tener autonomía farmacéutica, pues no pudo producir, ni envasar vacunas en su propio territorio. No obstante, Gómez celebró que se esté construyendo una nueva planta de fabricación de vacunas y dijo que este es uno de los grandes aprendizajes que le trajo la pandemia a Colombia.