La influenciadora Lalis publicó en la noche de este lunes un video en el que explicó parte por parte el contrato de más de 50 millones de pesos que le adjudicó el Gobierno. Así se defendió de las acusaciones y dijo que el contrato está dividido en 11 meses, lo que da un valor de alredor de 5 millones mensual. De eso, según Lalis, se descuentan alrededor de 500 mil pesos por los pagos de salud y de seguridad social. Por lo tanto, no son 51.596.000 que entran directos. Lalis concluye diciendo que su defensa a Petro no depende de su contrato, sino que es algo que hace por convicción: “a mí no me oagan por hablar bien o mal de Petro”.