La silenciosa puja en la Casa de Nariño por el puesto de Sarabia

Esta puja en Palacio, para ser la persona que le habla al Presidente, tiene tres protagonistas, y todos de alguna manera trabajan en llave, pero se miran también con recelo por el poder que puede tener quien quede como mano derecha de Petro. Incluso, se les ha visto con más frecuencia por esa Casa de Nariño que ya no tiene tanto movimiento como en administraciones pasadas y que no pocos sectores ya califican de ser un lugar además de frío, solo. Petro, muchas veces, prefiere coordinar todo desde su casa privada, acompañado de la Primera Dama, Verónica Alcocer , quien también tiene un protagonismo fuerte en todo este reacomodo.

Cuando se pregunta de forma oficial todos niegan que esto esté pasando en Palacio –e incluso destacan que los esfuerzos se concentran en destacar la aparición con vida de los 4 niños indígenas en las selvas del Guaviare–, pero por fuera de esos despachos no son pocas las personas que coinciden en dar los mismos detalles.

Y si bien no es al nivel de la que protagonizaron su exjefa de gabinete y el exembajador en Venezuela , sí toca la fibras del círculo más cercano al Jefe de Estado al punto que él mismo reevaluó la pertinencia de concentrar tanto poder en una sola oficina como la que manejó Sarabia y está pendiente de qué movimientos se derivan de todo lo que ha venido contando Benedetti, incluyendo los audios sobre los $15.000 millones fantasma que habrían entrado a su campaña.

Otra persona que a lo largo de los últimos 5 días ha estado pendiente de mucha minucia en la Casa de Nariño, acercándose más a Petro e intentando tirarle línea por la aplicación Line (en Palacio no se hablan por WhatsApp), es Carlos Ramón González, quien hace apenas un mes aterrizó en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) , la oficina que maneja la burocracia palaciega.

Algunas versiones extraoficiales, incluso, hablan de que se ha movido con la intención de que su oficina pase de las dependencias del segundo y tercer piso de Palacio a la que está junto al despacho presidencial, o sea a la que ocupaba Sarabia. Fernández, en todo caso, se mantiene a disposición del papel que le indiquen que debe desempeñar, porque, de acuerdo con fuentes de la misma Casa de Nariño, no abandona su idea de estar en la terna de Petro para Fiscal General, la cual se tiene previsto presentar en diciembre.

Por un lado está Vladimir Fernández, secretario jurídico de Presidencia , un abogado externadista que está en el Gobierno desde el 7 de agosto y que, tras la caída de Sarabia, se ha pegado al Presidente para recordarle su agenda, moverle citas y hasta darle algunos consejos sobre con quién puede o debe hablar. Y si bien no abandona sus funciones como el jurista principal de la Casa de Nariño, sí ha buscado mayor brillo junto al mandatario.

González es amigo personal de Petro desde hace décadas y militaron juntos en la extinta guerrilla del M-19. Además, es de las pocas personas que quedan en el círculo íntimo del Presidente que sabe de milimetría política, de diálogo con partidos y de cómo convencer a congresistas a través de favores contractuales de apoyar las iniciativas del Gobierno. Incluso, eso lo ha acercado con el Capitolio y con el Ministerio del Interior que lidera Luis Fernando Velasco, con quien –dicen algunos– hace buena llave.

Si bien ya no es oficialmente parte de Alianza Verde, partido que fundó desde que el M-19 mutó a la vida política, y mantiene un contacto constante con lideresas de esa colectividad como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y las congresistas Angélica Lozano y Katerine Miranda, su influencia sobre ese partido aún se mantiene. Algunas voces afirman que es gracias a ese liderazgo que, pese a las críticas que han lanzado algunos de sus miembros, los verdes se mantienen en la coalición oficialista.

Y un tercer protagonista, que también viene de las filas del M-19, es el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien en la última semana ha estado más cerca de Petro y ha aprovechado que este le tiene mucha confianza para hablarle sobre escenarios futuros para el Gobierno.

Algunos dicen que la radicalización del discurso de Petro tiene que ver con los diálogos que sostiene con Rodríguez, y que, incluso, la frase de “ministro o ministra que no haga caso, se va” salió de los consejos que le da su director de la UNP. Eso se traduce en que quiere más petrismo en su gabinete y que no se descartan nuevos cambios ministeriales, en especial porque ciertos líderes de carteras claves no estuvieron en las marchas de este miércoles.