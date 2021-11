“No he cometido plagio alguno”: Jennifer Arias

Así mismo, cuestionó a la investigación del Externado: “¿Cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis?”.

La presidenta de la Cámara de Representantes expresó que le preocupan y “consternan” varios hechos que han estado ocurriendo. En primer lugar, dijo: “la universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aún así hoy dice que hay un plagio”.

“Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno”, afirmó la representante a la Cámara Jennifer Arias en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, donde se refirió al anuncio de la Universidad Externado de Colombia que confirma el plagio en su tesis de maestría.

“La universidad ha dicho a través de medios de comunicación y redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis”, dijo Arias en el vídeo. “Se me reprocha haber entregado una copia de la tesis original y se me reprocha algo que la universidad le preguntó y le pidió a mi compañera de maestría y de tesis”, afirmó la congresista.

Finalmente, Arias se refirió a la posibilidad de llevar el caso a los estrados judiciales por parte de la universidad: “Yo hubiese preferido, como era lo correcto, haberlo solucionado en el escenario académico”. Además, expresó su confianza en la justicia de Colombia, frente a la que espera demostrar su inocencia.

“Demostraré que no hubo plagio alguno y que hoy no fui escuchada, no ha sido garantizado mi derecho a ser escuchada, pero además que ha sido profundamente mancillado mi nombre”, concluyó la representante a la Cámara por el Centro Democrático.