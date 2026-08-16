La historia del niño de 13 años que rescata en Pereira

Entre los rescatistas que atienden la emergencia del barrio Providencia, de Pereira, hay un niño particular, tiene 13 años, viste sudadera, camiseta y tapabocas. Se presenta: mucho gusto, yo soy Juan Pablo Sánchez Espinel, el topito de Colombia. Es, lo que llamaríamos en buen paisa, un “entrador”, te cuenta su historia rápido y con gran lenguaje y simpatía.

Cuando empezó el terremoto dormía en su casa del barrio San Luis, sobre la vía a Armenia. Al principio no le dio importancia.

—Empieza todo a sacudirse maluco. Yo dije: “Es un temblorcito”. Cuando empieza todo a crujir y dije: “No, esto es un terremoto”.

Salió a la calle junto con su madre. Ninguno de los dos resultó herido, y la casa tampoco sufrió daños graves. Cerca de allí, sin embargo, encontró el primer indicio de lo que venía: el techo de La Fonda, una tienda del barrio, se había derrumbado. Se quedó ayudando a sacar escombros del lugar.