La familia del fiscal Barbosa saldrá del país por “temor a que sean asesinados”

La fuerte discusión entre el jefe del ente investigador y el jefe de Estado estalló este jueves cuando, tras su participación en un foro de justicia restaurativa, Barbosa rechazó las presiones que ha ejercido Petro en cuanto al avance de investigaciones relacionadas con el Clan del Golfo y la Ñenepolítica. En resumidas cuentas, el fiscal le dijo al presidente que no interviniera en su trabajo. Frente a eso, Petro le respondió desde su gira por España para recordarle que “yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”.

“ Mi vida y la de mis funcionarios está en riesg o. El presidente me acaba de poner también una lápida a mí, yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia y recuerden que los magnicidios en Colombia fueron magnicidios de Estado ”, señaló Barbosa en entrevista con W Radio.

Frente a ese temor, el fiscal dijo que “en los próximos días sale del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido hoy en Colombia. Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es un jefe de oposición en un país, es el jefe de Estado”.

Y agregó “quiero recordarle que en este país han asesinado colombianos como Luis Carlos Galán, como Rodrigo Lara y fueron declarados crímenes de Estado, donde diversos gobiernos han tenido que participar en la reparación a sus víctimas y eso se ha producido por cuenta de acciones estatales”.

Así mismo, Barbosa aseguró que “voy a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Explicaré ante la comunidad internacional lo que está sucediendo en Colombia”.